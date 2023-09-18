Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении МКАД и Липецкой улицы

Открыто движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей, реконструкцию которой завершили на 16 месяцев раньше срока. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Очень масштабный, крупный и важный объект — новая развязка на пересечении Липецкой улицы и МКАД. По сути дела, это новые южные ворота Москвы с выходом на трассу М-4 “Дон”. Развязка улучшит транспортную доступность Бирюлева Западного и Восточного, близлежащих районов Подмосковья — всего там проживают около полумиллиона человек. Кроме того, конечно, улучшится ситуация на МКАД в этом районе. Если сейчас посмотреть на карту, здесь все красным сегодня. Самые основные пробки Москвы как раз тут — на Липецкой и на МКАД. Развязка, которую мы запускаем на год раньше, решит эти проблемы в значительной степени», — сказал Мэр Москвы.

Реконструкция развязки с Липецкой улицей — часть программы модернизации МКАД. В ее рамках реконструируют или построят заново 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями и крупными городскими улицами.

Этот проект завершает многолетний комплекс работ по улучшению условий дорожного движения в Бирюлеве и примыкающих к нему районах юга Москвы. Ранее в рамках него была реконструирована Липецкая улица, построена связка этой улицы с улицей Подольских Курсантов и Варшавским шоссе, открыта новая развязка на пересечении МКАД с улицей Подольских Курсантов.

В результате транспортная доступность Бирюлева значительно улучшилась. Кроме того, увеличилась пропускная способность Липецкой улицы — одной из главных вылетных магистралей юга Москвы, которая связывает федеральную трассу М-4 «Дон» с Каширским шоссе, Южной рокадой и Московским скоростным диаметром.

Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей

Ранее пересечение МКАД с Липецкой улицей представляло собой классическую развязку клеверного типа, многократно исчерпавшую запас пропускной способности. Ее реконструкцию начали в мае 2021 года, основные работы завершили в сентябре 2023-го.

Проект предусматривал замену устаревшего сооружения на современную развязку с направленными съездами, а также реконструкцию МКАД между 26-м и 31-м километром (участок от Московского скоростного диаметра до Каширского шоссе).

Всего в рамках проекта построено 6,8 километра дорог, включая семь искусственных сооружений общей протяженностью более одного километра:

— тоннель под трассой М-4 «Дон» с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу (84 метра, две полосы движения в одном направлении);

— путепровод с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе (17 метров, две полосы движения в одном направлении);

— путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» в сторону области (235 метров, две полосы движения в одном направлении);

— два путепровода с внешней и внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра (384 метра, две полосы движения в одном направлении);

— путепровод с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе (224 метра, две полосы движения в одном направлении);

— путепровод основного хода Липецкой улицы (76 метров, по три полосы движения в каждом направлении).

Построены новые съезды:

— с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» в сторону области (820 метров);

— с внешней и внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра (один километр);

— с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе (629 метров).

Кроме того, реконструированы участки МКАД в районе транспортной развязки общей протяженностью 3,3 километра, включая съезд с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Реконструкция развязки с Липецкой улицей позволила обеспечить беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон». За счет роста пропускной способности примерно на 20 процентов машины смогут двигаться на съездах в несколько раз быстрее в часы пик.

В результате значительно улучшилась транспортная доступность московских районов Бирюлево Восточное и Западное, а также населенных пунктов подмосковного Ленинского округа (города Видное, поселка Совхоза имени Ленина, поселения Булатниковского и других), в которых проживают более 350 тысяч человек.

Уменьшение заторов на МКАД принесет пользу миллионам автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, которые регулярно или от случая к случаю пользуются южным участком этой магистрали. По оценкам, прилегающий участок МКАД разгрузится на 11–12 процентов, Липецкая улица в сторону области — на 13 процентов, трасса М-4 в сторону центра — на девять процентов.

До конца 2024 года в рамках дополнительных мероприятий планируется построить еще 11,8 километра дорог, включая путепровод через железнодорожные пути в боковом проезде с внешней стороны МКАД (60 метров, три полосы движения в одном направлении).

С внутренней и внешней стороны МКАД между 26-м и 31-м километром будут организованы боковые проезды общей протяженностью 3,8 километра по две полосы движения в одном направлении.

Кроме того, проект предусматривает частичную реконструкцию головного участка Липецкой улицы с организацией съездов на прилегающие дороги (980 метров, по две — три полосы движения в одном направлении). Реконструируют также отстойно-разворотную площадку для наземного городского пассажирского транспорта.

Для пешеходов построят три надземных перехода: через Липецкую улицу в районе дома 54 и два перехода через МКАД в районе подмосковных поселков Измайлово (парк культуры «Фруктовый парк») и Дубровского.

Для снижения уровня воздействия шума на близлежащие жилые микрорайоны по основному ходу МКАД в районе деревни Ближние Прудищи, поселка Дубровского и «Фруктового парка» специалисты установят защитные экраны общей протяженностью около 800 метров.

В рамках благоустройства прилегающей территории будет разбито 4,6 гектара газонов, высажено около 1250 деревьев (береза, ива, клен, каштан, липа, тополь, лиственница) и свыше 6,5 тысячи кустарников (барбарис, дерен, жимолость, кизильник, смородина, снежноягодник, роза).

22 транспортных узла: комплексная реконструкция развязок на МКАД

Реконструкция и строительство развязок на МКАД — одни из приоритетных направлений развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок, Правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, а также по развитию прилегающей улично-дорожной сети.

Эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет значительно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную интеграцию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.

С 2012 года реконструировали и построили 20 развязок МКАД общей протяженностью более 170 километров:

1) развязку с Ленинградским шоссе, обеспечившую беспрепятственный съезд на МКАД и магистраль М-11 Москва — Санкт-Петербург;

2) развязку с Волгоградским проспектом, которая обеспечила беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-5 «Урал», улучшила транспортную доступность микрорайона Жулебино и подмосковных городов Котельники и Люберцы;

3) развязку с Мичуринским проспектом, улучшившую транспортную доступность аэропорта Внуково, районов Солнцево, Раменки и других;

4) развязку с проспектом Маршала Жукова (Звенигородским шоссе), которая стала завершающим этапом реконструкции Звенигородского шоссе, обеспечив беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-9 «Балтия»;

5) развязку с улицей Подольских Курсантов, обеспечившую дополнительный въезд/выезд на МКАД из района Бирюлево Западное;

6) развязку в районе улицы Молодогвардейской, она обеспечила примыкание северного обхода Одинцова к МКАД, а в будущем свяжет его с проспектом Багратиона;

7) Бусиновскую развязку, обеспечившую вход в Москву скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург;

8) Косинскую развязку, она обеспечила выезд с Северо-Восточной хорды на МКАД;

9) развязку с Можайским шоссе, которая улучшила транспортную доступность инновационного центра «Сколково» и города Одинцово;

10) развязку с Каширским шоссе, она улучшила транспортную доступность аэропорта Домодедово;

11) развязку с Дмитровским шоссе, которая улучшила транспортную доступность района Северный, технопарка «Физтех»;

12) развязку с Профсоюзной улицей, она обеспечила комфортный выезд на Калужское шоссе — главную транспортную артерию ТиНАО;

13) развязку с Ленинским проспектом, которая обеспечила комфортный выезд с Ленинского проспекта и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД;

14) развязку с Рязанским проспектом, она улучшила выезд из Москвы в город Люберцы и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД;

15) развязку с Бесединским шоссе, улучшившую выезд на МКАД с Бесединского шоссе, а также транспортную доступность московских районов Марьино, Зябликово, Братеево и подмосковного села Беседы;

16) развязку с улицей Генерала Дорохова, которая улучшила транспортную доступность инновационного центра «Сколково», обеспечила комфортный въезд/выезд транспорта с проспекта Генерала Дорохова на МКАД;

17) развязку на 40-м километре МКАД, улучшившую выезд из поселка Коммунарка на МКАД, а также транспортное обслуживание поселка Газопровод, деревни Мамыри и близлежащих СНТ;

18) развязку с Волоколамским шоссе, которая улучшила транспортное обслуживание северо-западных районов столицы и подмосковного Красногорска, а также увеличила пропускную способность Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе;

19) развязку с Осташковским шоссе, увеличившую пропускную способность прилегающего участка МКАД;

20) развязку с Липецкой улицей, которая обеспечила беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон» и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.

Сейчас продолжаются работы по реконструкции двух развязок на МКАД. Одна из них — с Алтуфьевским шоссе — увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД, а вторая — с улицами Верхние Поля и Капотней — обеспечит беспрепятственный выезд с Южной рокады и увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД.

Новые дороги Москвы

В 2011–2023 годах Правительство Москвы построило 1351 километр дорог, что составляет около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. Специалисты построили 424 новых тоннеля, эстакады и моста. Таким образом, количество искусственных транспортных сооружений выросло на 60 процентов. Также было построено 295 внеуличных пешеходных переходов.