В ближайшие дни в столице сохранится теплая погода
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность.
Во вторник и среду, 19 и 20 сентября, днем термометры покажут от 18 до 20 градусов, ночью температура опустится до плюс восьми — плюс 12 градусов. Кроме того, в среду местами пройдет небольшой дождь, а ветер в некоторых районах может усилиться до 14 метров в секунду.
В четверг, 21 сентября, ожидается до плюс 22 градусов, а ночью температура составит плюс 10–12 градусов.
В пятницу, 22 сентября, будет от 18 до 23 градусов выше нуля, а в субботу, 23 сентября, воздух прогреется до 25 градусов. Ночью синоптики обещают плюс семь — плюс 12 градусов.