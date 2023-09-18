По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность.

Во вторник и среду, 19 и 20 сентября, днем термометры покажут от 18 до 20 градусов, ночью температура опустится до плюс восьми — плюс 12 градусов. Кроме того, в среду местами пройдет небольшой дождь, а ветер в некоторых районах может усилиться до 14 метров в секунду.

В четверг, 21 сентября, ожидается до плюс 22 градусов, а ночью температура составит плюс 10–12 градусов.