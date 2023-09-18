Путин анонсировал период реноваций в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве. Об этом он сообщил на церемонии инаугурации Сергея Собянина на новый срок полномочий мэра Москвы, передает ТАСС.

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«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — сказал Путин.

Президент также назвал особой ролью Москвы то, что она задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий России.

Ранее Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.