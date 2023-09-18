Собянин вступил в должность мэра Москвы

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - произнес Собянин слова присяги и поставил под ней подпись.