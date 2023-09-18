Более 600 школьников из новых регионов посетят Музей Победы

Столичный Музей Победы проведет 19 и 20 сентября экскурсии для школьников из новых регионов России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Более 600 ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей ознакомятся с выставками и экспозициями культурного учреждения и узнают о вкладе советского народа в Победу.

В ходе туристической поездки в Москву школьники из новых российских территорий посетят Музей Победы и отправятся на экскурсию по самой масштабной экспозиции музея — «Подвиг Народа». Кроме того, для юных гостей в музее проведут квест «По следам военного корреспондента».

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» в субботу, 16 сентября, состоялся семейный праздник «Фестиваль гречки». О том, как он прошел, — в материале «Вечерней Москвы».