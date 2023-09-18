Более 50 снегосплавных пунктов подготовили в Москве к осенне-зимнему периоду

В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 18 сентября.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что площадки позволят утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

— Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски, — отметил Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили и отремонтировали системы и конструкции сооружений, протестировали работу насосного и энергетического оборудования, а также сигнализации и систем оповещения. Также были проинспектированы трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждений снегом и льдом. Были отремонтированы и сепараторы-дробилки, решетки перекрытий, металлические балки и обрамления камер и песколовок.

Все снегосплавные пункты в столице работают на использовании тепла сточных вод и не вредят окружающей среде, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы». Снег сбрасывают в камеры, где он измельчается. После масса попадает в отсек со сточной водой, температура которой не падает ниже десяти градусов. Весь мусор оседает в песколовках, а чистая вода уходит через канализационные коллекторы на очистные сооружения.