Выставку Музея Победы покажут школьникам в Китае

Выставка Музея Победы «Закат Цитадели» откроется 19 сентября в средней школе при посольстве России в Китае. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Проект посвящен 80-летию одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны — Курской битве и ее героям. Экспозиция рассказывает о хронологии боев на Огненной дуге, значении битвы и ее героях, охватывает период от подготовки к сражению до праздничного салюта.

В экспозиции будет представлено около 200 материалов из фондов музея. Выставка будет передана в школу после завершения экспонирования в Русском доме в Пекине. Познакомиться с экспозицией можно будет до 7 октября.

Кроме того, в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» в субботу, 16 сентября, состоялся семейный праздник «Фестиваль гречки». О том, как он прошел, — в материале «Вечерней Москвы».