Тематические карты «Тройка» подготовили в честь юбилея концертного зала «Зарядье»

В честь юбилея концертного зала «Зарядье» в Москве подготовили тематические карты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 18 сентября.

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По данным ведомства, карты можно будет приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. «Тройкой» можно оплачивать поездки на всех видах городского транспорта и подземную парковку. Также при помощи карты можно посетить музеи, зоопарк, оплатить прогулку на речном трамвае и спуск по канатной дороге, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».