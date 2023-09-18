Тематические карты «Тройка» подготовили в честь юбилея концертного зала «Зарядье»
В честь юбилея концертного зала «Зарядье» в Москве подготовили тематические карты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 18 сентября.
По данным ведомства, карты можно будет приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. «Тройкой» можно оплачивать поездки на всех видах городского транспорта и подземную парковку. Также при помощи карты можно посетить музеи, зоопарк, оплатить прогулку на речном трамвае и спуск по канатной дороге, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В этом году концертный зал «Зарядье» отмечает пятилетний юбилей. За это время в нем прошло множество мероприятий. Так, например, во время Московского урбанистического форума он зал стал выставочным пространством под названием «Город для каждого», где были представлены 10 крупнейших проектов — градостроительных достижений Москвы за последнее десятилетие. Всего в рамках Форума в парке «Зарядье» прошло более 800 различных мероприятий.