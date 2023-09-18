Карту москвича адаптировали для слабовидящих и незрячих людей

Дизайн карты москвича улучшили, чтобы сделать ее более доступной для слабовидящих и незрячих москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города.

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Отмечается, что теперь на карту шрифтом Брайля нанесена не только надпись "СКМ", что расшифровывается как "социальная карта москвича", но и номер, серия, срок ее действия, а также телефон горячей линии.

"Теперь для инвалидов I и II группы <...> карта москвича выпускается со шрифтом Брайля. На данный момент это около 400 тысяч жителей столицы. Изменение дизайна карты <...> позволит незрячим и слабовидящим горожанам пользоваться всеми возможностями карты без посторонней помощи", – подчеркнули в департаменте.

Новый дизайн карты тестировали совместно со Всероссийским обществом слепых. Эксперты и держатели карт поддержали решение добавить на них рельефно-точечный шрифт. Получить обновленную соцкарту могут те, кто делает это впервые, а также те, у кого истек срок ее действия.