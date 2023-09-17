Новые крытые парковки для велосипедов и самокатов появятся в столице
В шести округах Москвы до конца года появятся новые крытые парковки для велосипедов и самокатов. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
— В шести округах города до конца года установим 10 крытых велопарковок нового типа, где транспорт можно оставить в безопасности, — сказал он.
Преимущества парковок нового типа заключается в круглогодичном бесплатном сервисе, за транспортом будет вестись видеонаблюдение круглые сутки, а вход на парковки будет осуществляться только по зарегистрированной карте «Тройка».
Также на стене каждой парковки будет указана подробная инструкция, как установить свой велосипед на верхний ярус. Один паркинг будет вмещать в себя 36 велосипедов и 20 самокатов, пишет Telegram-канал Дептранс Москвы.
Кроме того, более 60 велопарковок появится около 14 станций четвертого Московского центрального диаметра до конца года. Парковки будут рассчитаны на 126 велосипедов или на 252 самоката. Также неподалеку от трех станций МЦД-3 установят велопарковки.