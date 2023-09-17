Новые крытые парковки для велосипедов и самокатов появятся в столице

В шести округах Москвы до конца года появятся новые крытые парковки для велосипедов и самокатов. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

— В шести округах города до конца года установим 10 крытых велопарковок нового типа, где транспорт можно оставить в безопасности, — сказал он.

Преимущества парковок нового типа заключается в круглогодичном бесплатном сервисе, за транспортом будет вестись видеонаблюдение круглые сутки, а вход на парковки будет осуществляться только по зарегистрированной карте «Тройка».

Также на стене каждой парковки будет указана подробная инструкция, как установить свой велосипед на верхний ярус. Один паркинг будет вмещать в себя 36 велосипедов и 20 самокатов, пишет Telegram-канал Дептранс Москвы.