«Фестиваль гречки» провели в Музее «Г.О.Р.А.»

Семейный праздник «Фестиваль гречки» 16 сентября состоялся в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

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— Этот праздник мы проводим уже во второй раз. Очень радует, что он пользуется таким интересом у москвичей и гостей столицы, — сообщили в пресс-службе.

В рамках мероприятия гостей ждали мастер-классы, концерты, ярмарки и спортивные соревнования. На площадке филиала Музея Победы — музея «Г.О.Р.А.» работали ярмарки ремесленных изделий и фермерских продуктов, фольклорные стенды, где все желающие могли погрузиться в мир русской старины.

Еще этнографический центр из Ново-Переделкино подготовил для гостей в фольклорное путешествие «Ремесло не коромысло — плеч не тянет». Слушателям рассказали о народных ремеслах и старинном быте. Также для юных посетителей Музея Победы организаторы подготовили многочисленные игровые мастер-классы, во время которых ребята создавали красочные картинки, расписывали матрешек и соревновались в беге в мешках.

Кроме того, на площадке музея также гостей ждала концертная программа и мастер-классы, во время которых посетителям раскрыли секреты правильного питания и рассказали о пользе гречки. Гостям предлагали угоститься блюдами из гречки, приготовленными в полевой кухне — гречкой с мясом или грибами и гречневыми блинами.