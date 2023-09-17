Более 15 тыс. человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале
Более 15 тыс. человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Более 15 тыс. человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале в эту субботу. <…> Мы организовали интересную развлекательную программу: тематический велоквест, соревнования на велотренажерах, велоаттракционы, семейные командные состязания на беговелах, летний кинотеатр и множество других мероприятий. Победители и участники онлайн-лотереи и конкурса костюмов получили призы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что было разыграно более 5 тыс. подарков, в том числе велосипед, велоаксессуары, фирменные карты «Тройка», зонты, внешние аккумуляторы, брендированные толстовки и другое. Завершилось мероприятие вечерним флайборд-шоу и концертом.