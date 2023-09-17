«Более 15 тыс. человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале в эту субботу. <…> Мы организовали интересную развлекательную программу: тематический велоквест, соревнования на велотренажерах, велоаттракционы, семейные командные состязания на беговелах, летний кинотеатр и множество других мероприятий. Победители и участники онлайн-лотереи и конкурса костюмов получили призы», – говорится в сообщении.