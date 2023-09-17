Приложение «Московский транспорт» скачали более шести миллионов раз

Пользователи скачали приложение «Московский транспорт» более шести миллионов раз с 2017 года. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«По поручению Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы, чтобы пользоваться городским транспортом становилось еще удобнее. Приложение “Московский транспорт” многофункциональное. Расписание городского транспорта, заказ такси, аренда самоката, пополнение проездного — в нем есть всё. Им пользуются ежедневно 800 тысяч человек. В этом году мы добавили в приложение первый регулярный речной маршрут, а в скором времени дополним вторым», — рассказал Максим Ликсутов.

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Чтобы настроить приложение под себя, нужно в нем зарегистрироваться. После этого можно будет оплачивать парковку, арендовать и бронировать самокаты, использовать сервис «По пути» и биометрический способ оплаты, сохранять сообщения в чат-боте и маршруты в «Избранное», писать в техподдержку, получать персональные оповещения.

Приложение «Московский транспорт» появилось в 2017 году. Сейчас количество зарегистрированных пользователей составляет более 1,2 миллиона человек. Приложение объединяет весь городской транспорт в один сервис. С помощью единой платформы пользователи могут без переключения между разными сервисами получить лучшее решение, ориентированное на их потребности, бюджет и предпочтения.

Приложение полезно как водителям, так и тем, кто предпочитает городской транспорт. С его помощью пользователи могут вызвать такси, забронировать автомобиль краткосрочной аренды, построить маршруты на разных видах транспорта или пешком, отслеживать прибытие наземного транспорта в реальном времени, проверить загруженность городского транспорта.