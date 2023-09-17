Приложение «Московский транспорт» скачали более шести миллионов раз

Пользователи скачали приложение «Московский транспорт» более шести миллионов раз с 2017 года. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы, чтобы пользоваться городским транспортом становилось еще удобнее. Приложение “Московский транспорт” многофункциональное. Расписание городского транспорта, заказ такси, аренда самоката, пополнение проездного — в нем есть всё. Им пользуются ежедневно 800 тысяч человек. В этом году мы добавили в приложение первый регулярный речной маршрут, а в скором времени дополним вторым», — рассказал Максим Ликсутов.
Чтобы настроить приложение под себя, нужно в нем зарегистрироваться. После этого можно будет оплачивать парковку, арендовать и бронировать самокаты, использовать сервис «По пути» и биометрический способ оплаты, сохранять сообщения в чат-боте и маршруты в «Избранное», писать в техподдержку, получать персональные оповещения.
Приложение «Московский транспорт» появилось в 2017 году. Сейчас количество зарегистрированных пользователей составляет более 1,2 миллиона человек. Приложение объединяет весь городской транспорт в один сервис. С помощью единой платформы пользователи могут без переключения между разными сервисами получить лучшее решение, ориентированное на их потребности, бюджет и предпочтения.
Приложение полезно как водителям, так и тем, кто предпочитает городской транспорт. С его помощью пользователи могут вызвать такси, забронировать автомобиль краткосрочной аренды, построить маршруты на разных видах транспорта или пешком, отслеживать прибытие наземного транспорта в реальном времени, проверить загруженность городского транспорта.
Кроме того, в приложении «Московский транспорт» можно привязать и пополнить карту «Тройка», а также купить билет на речную прогулку по фиксированной цене. В этом сезоне раздел водного транспорта расширил свои возможности — появилась карточка маршрута. В ней можно посмотреть его описание, время в пути, а также возможные пересадки. Через приложение «Московский транспорт» можно активировать зарядную сессию для электромобилей на городских зарядных станциях.