В Московской области тестируют первый электрический мусоровоз

Крупнейший мусорный оператор Московской области - компания "РТ-Инвест" выпустила на линию первый электрический мусоровоз. Пока в качестве тестовых испытаний, но, если они пройдут успешно, оператор готов рассмотреть возможность замены своего автопарка на экологически чистый.

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Главное отличие новой машины, конечно же, в том, что она не портит атмосферу. Но и это не единственный плюс. Электрический мусоровоз почти вдвое меньше бензинового, а это значит, что ему будет легче передвигаться в условиях плотной городской застройки. Соответственно, станет спокойнее жителям, паркующим свои авто неподалеку от мусорных площадок. А еще электротранспорт не шумит, что тоже немаловажно, учитывая, что вывоз мусора начинается с раннего утра, когда многие горожане еще спят.

Как рассказали "РГ" в компании "РТ-Инвест", за смену один мусоровоз объезжает от 100 до 140 контейнерных площадок. Бензиновой машине для этого требуется сделать два рейса с заездом на станцию разгрузки мусора после каждого. Ее электронный собрат тот же объем работ выполняет за три рейса, но при этом у аккумулятора остается еще 35% заряда.

"Емкость аккумулятора подбиралась так, чтобы электромусоровоз за день мог пройти без подзарядки 400 километров, а за семь часов ночного отдыха зарядиться на 100%", - подчеркнули в пресс-службе.