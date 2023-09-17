Какие птенцы появились этим летом на природных территориях Москвы

135 самок вывели 525 малышей.

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В Москве завершилась ежегодная акция «Летняя утиная перепись». Специалисты Мосприроды и горожане с мая до конца августа наблюдали за водоплавающими птицами и их потомством. Первые утята появились у крякв в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Кусково», «Царицыно» и на других природных территориях. Вслед за ними вылупились птенцы огарей в природно-исторических парках «Косинский» и «Кузьминки-Люблино».

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Этим летом на природных территориях появилось 525 птенцов, их высиживали 135 мам-уток. Так, кряквы вывели 418 утят (100 выводков), огари — 65 утят (17 выводков), чомги — 20 птенцов (10 выводков), хохлатые чернети — девять утят (два выводка), камышницы — семь птенцов (два выводка), а лысухи — шесть утят (четыре выводка).

Самые многочисленные

Кряква — одна из самых крупных уток и самый многочисленный вид в столице. Этим летом 119 птенцов появилось в природно-историческом парке «Измайлово», еще 103 вылупились в природно-историческом парке «Москворецкий», 50 малышей зафиксировали в комплексном заказнике «Зеленоградский». Кряквы встречаются на всех природных территориях столицы, где есть водоемы. Многие из них остаются в Москве на зимовку.

На втором месте по численности — огари. В этом году самое большое потомство они вывели в природно-историческом парке «Измайлово» — 134 утенка, в комплексном заказнике «Зеленоградский» на свет появилось 22 птенца.

Краснокнижный птичий детский сад

Летом заботой о кладке и вылупившихся малышах были заняты и краснокнижные птицы. Среди них — чомга, хохлатая чернеть, лысуха, камышница.

Например, лысухи, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, вывели утят в природно-историческом парке «Измайлово». У четырех мам появилось на свет шесть птенцов.

Краснокнижной чомге присвоена третья категория редкости. Ее еще называют большой поганкой, хотя это необычайно красивые птицы. Они хорошо себя чувствуют на московских водоемах. В этом году в природно-историческом парке «Измайлово» вылупилось 16 утят чомги в семи выводках, еще четыре птенца у трех мам-уток появилось в парке «Москворецкий».

Хохлатую чернеть, занесенную в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, зафиксировали в «Москворецком». В двух выводках насчитали девять птенцов.

Еще одна птица — камышница (третья категория редкости) — обзавелась потомством в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Здесь появилось семь малышей у двух мам.

Зачем считать утят?

Летний учет выводков водоплавающих птиц — важная работа для орнитологов. Специалисты проходят определенными маршрутами вдоль водоемов и записывают виды, пол, количество утят, а также их возраст. Для ученых важно отметить всех особей: взрослых уток, птенцов-пуховичков, частично или полностью оперенных подростков. Затем орнитологи обобщают и анализируют данные.