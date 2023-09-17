Фотолюбителей приглашают принять участие в выставке о жизни Москвы

Столичных фотографов приглашают принять участие в выставке «Объективно о Москве». Прием заявок продлится до 31 декабря. К участию приглашаются фотографы-любители и профессионалы, возраст и гражданство значения не имеют. Принимаются работы, сделанные после 1 января 2022 года на любое устройство: цифровую камеру, смартфон, пленочный фотоаппарат.

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«Для формирования фотоэкспозиции, которая откроется в начале следующего года в ГБУ “Мосстройинформ”, компетентное жюри выберет лучшие снимки. На сегодняшний день нам прислали уже более тысячи образов и необычных ракурсов из жизни мегаполиса», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы СергСергей Левкин.

В этом году концепция экспозиции звучит так: «У каждого города есть свой цвет». Фото могут отражать архитектуру, исторические места, природу мегаполиса, темп городской жизни, развитие транспортной системы столицы, события, сюжеты из быта горожан, при этом важное условие — преобладание одного цвета (синего, зеленого, желтого, красного, белого и черного), акцент на нем в каждой номинации.

Выставка «Объективно о Москве» будет, помимо экспозиционной части, включать и встречи с фотографами, авторские экскурсии, тематические лекции.