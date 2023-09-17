Самая холодная ночь с начала осени прошла в столичном регионе

Минувшая ночь на воскресенье, 17 сентября, стала самой холодной в Москве и области с начала осени. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

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По ее словам, минимальная температура на метеостанции на ВДНХ была зафиксирована на отметке 4,6 градуса тепла. На Балчуге столбики термометров зафиксировали 9,1 градуса. На востоке Московской области в Черустях температура понизилась до минус 1,3 градуса.

— Вполне вероятно, что эта ночь будет самой холодной в сентябре. На графике видно, что в последующие ночи месяца столь низкой температуры в ночные часы не прогнозируется, — написала Позднякова в Telegram-канале.

Метеоролог также рассказала «Вечерней Москве», какая погода ожидается в столице в эти выходные. Согласно прогнозу, в Москве в эти дни ожидаются скачки температуры