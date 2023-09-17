Самая холодная ночь с начала осени прошла в столичном регионе
Минувшая ночь на воскресенье, 17 сентября, стала самой холодной в Москве и области с начала осени. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
По ее словам, минимальная температура на метеостанции на ВДНХ была зафиксирована на отметке 4,6 градуса тепла. На Балчуге столбики термометров зафиксировали 9,1 градуса. На востоке Московской области в Черустях температура понизилась до минус 1,3 градуса.
— Вполне вероятно, что эта ночь будет самой холодной в сентябре. На графике видно, что в последующие ночи месяца столь низкой температуры в ночные часы не прогнозируется, — написала Позднякова в Telegram-канале.
Метеоролог также рассказала «Вечерней Москве», какая погода ожидается в столице в эти выходные. Согласно прогнозу, в Москве в эти дни ожидаются скачки температуры
На предстоящей неделе ожидается потепление: столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Такая погода продержится в столице до выходных. Об этом «ВМ» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, начало новой недели ознаменуется очередным пришествием атмосферного фронта, который немного испортит погоду.