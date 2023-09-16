$96.63+0.47103.04-0.19

Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе

Жителей и гостей Москвы ожидает потепление на следующей неделе. Температура составит до 24 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Он отметил, что в начале недели в город придет атмосферный фронт, который испортит погоду.

"Он пересечет местность с севера на юг, местами отметится небольшими дождями, но на температуру существенно не повлияет. Она останется такой же, как в воскресенье. Термометры будут показывать от 18 до 20 градусов тепла в столице, от 16 до 21 градуса – в Подмосковье", – подчеркнул синоптик.

Однако с 19 сентября погода начнет налаживаться, указал метеоролог. К 21–22 сентября в Москве прогнозируется летняя погода с солнцем, без дождей и с температурой до 24 градусов, добавил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что второе бабье лето наступит в столице после похолодания. По его словам, в городе станет прохладнее уже в выходные.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше. Он рассказал, что 18 сентября ночью температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла, а днем поднимется до отметки в 14–19 градусов.