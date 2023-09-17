В центре Москвы перекроют ряд улиц

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в центре города днем 17 сентября до 17:00 будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением "Московского марафона". Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что также недоступна парковка на участках, где будут действовать ограничения.

Они будут действовать на ряде набережных: Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской.

Также движение будет перекрыто на участках улиц Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд, на большинстве московских бульваров - Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском; в Октябрьском тоннеле; на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском, Костомаровском мостах, в ряде проездов и переулков, а также на Лубянской, Новой и Старой площадях.