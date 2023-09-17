Движение на 30-м километре МКАД ограничат до 24 декабря

На 30-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе развязки с улицей Подольских Курсантов с 18 сентября по 24 декабря будет недоступна для движения одна полоса. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 18 сентября до 24 декабря на участке 30-го километра МКАД (внешняя сторона) будет недоступна для движения одна полоса, — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Для движения закроют одну полосу на участке Проектируемого проезда № 5450 на внешнюю сторону МКАД напротив дома 17, корпуса 3 по Востряковскому проезду, передает агентство городских новостей «Москва».