В "Фобосе" рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

— Он пересечет местность с севера на юг, местами отметится небольшими дождями, но на температуру существенно не повлияет. Она останется такой же, как в воскресенье. Термометры будут показывать от 18 до 20 градусов тепла в столице, от 16 до 21 градуса — в Подмосковье, — рассказал синоптик.