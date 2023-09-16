В "Фобосе" рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Возвращение лета: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
На предстоящей неделе ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Такая погода продержится в столице до выходных. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, начало новой недели ознаменуется очередным пришествием атмосферного фронта, который немного испортит погоду.
— Он пересечет местность с севера на юг, местами отметится небольшими дождями, но на температуру существенно не повлияет. Она останется такой же, как в воскресенье. Термометры будут показывать от 18 до 20 градусов тепла в столице, от 16 до 21 градуса — в Подмосковье, — рассказал синоптик.
Но со вторника, 19 сентября, погода в Москве начнет налаживаться под влиянием скандинавского антициклона, пообещал специалист.
— Он разгонит облака, прекратит дожди и начнет повышать температуру воздуха в центре европейской России. И к четвергу–пятнице в столицу вернется летняя погода с обилием солнца, отсутствием дождей и с дневными температурами в пределах плюс 18–24 градусов. — отметил Леус.
А под влиянием антициклона, давление в эти дни будет немного выше нормы, либо будет соответствовать нормальным значениям, добавил синоптик.
А метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», какая погода ожидается в столице в выходные. Согласно прогнозу, в Москве в эти дни ожидаются скачки температуры.