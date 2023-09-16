В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку дорог и тротуаров специальным шампунем в Москве в субботу, 16 сентября. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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"Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – уточнил он.

По словам заммэра, промывки проводят в осенний и весенний сезоны. Благодаря этому удаляются мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Применяемый шампунь не представляет опасности для людей и окружающей среды, поскольку он разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей, объяснил Бирюков.

"В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", – добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва остается самым зеленым мегаполисом мира. Благодаря реализации различных экологических проектов воздух в городе за последние годы стал вдвое чище. Мэр напомнил, что в Москве за последние годы создали или благоустроили в общей сложности порядка тысячи парков, тысячи дворов, 500 улиц и общественных пространств.