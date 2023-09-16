Новый прогулочный маршрут запустили по Москве-реке

В городе запустили бесплатный живописный прогулочный маршрут Печатники — Южный речной вокзал — Печатники. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Маршрут начинается от причала «Печатники» и следует с остановками у причалов «Кленовый бульвар», «Южный речной вокзал», доходит до Автозаводского моста, а затем движется в обратном направлении до «Печатников», — сказал он.

Теплоходы будут отходить от причала «Печатники» каждые полчаса ежедневно с 10:00 до 22:00. Работать на маршруте будут четыре теплохода «Цветочной флотилии», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 1 сентября единый тариф установили на электросуда, теперь он составит 150 рублей вне зависимости от дня недели. Оплатить проезд можно любым привычным способом: билетом «Кошелек» карты «Тройка», банковской картой или по биометрии.