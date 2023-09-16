Парки Москвы посетили 80 млн гостей за летний сезон 2023 года

"80 миллионов гостей: в парках Москвы завершился летний сезон. С мая по сентябрь мы провели в них 6 тыс. мероприятий. Это государственные и общегородские праздники, среди них - День Победы с выставкой исторической военной техники в парке "Ходынское поле" и концертами на 19 площадках, а также День города, который мы отметили вместе с 1,3 млн человек. Тематические активности проходили по случаю Дня защиты детей, Дня России, Дня государственного флага России", - написал Собянин.