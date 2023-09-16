В Москве продали рекордное количество жилья

В августе в Москве было продано рекордное за восемь месяцев этого года количество квартир и апартаментов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании недвижимости VSN Realty.

По данным специалистов, за предыдущий месяц в столице продали 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках комфорт и бизнес-классов. Объем сделок в лотах увеличился на рекордные для 2023 года 27%. Суммарный объем реализованного жилья достиг 301 тыс. квадратных метров, а общая выручка девелоперов — около 116,4 млрд рублей.

По словам аналитиков, средний бюджет сделки в комплексах комфорт-класса в августе был на уровне 12,1 млн рублей при средней реализуемой площади в 39,9 «квадратов». В сегменте «бизнес» средняя цена сделки составила 22,4 млн рублей при площади в 54 «квадрата».

Директор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что август, как и все лето, был нетипично активным по числу сделок. По ее словам, рост спроса связан с инфляцией, ослаблением курса рубля, ожиданиями увеличения ключевой ставки и, соответственно, ставок по ипотеке.