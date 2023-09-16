В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в интервью агентству «Интерфакс», что на следующей неделе в Москву и Подмосковье придет теплый циклон из Европы.

По словам синоптика, к 20 сентября температура воздуха повысится до +23°C, а к концу недели температура будет на 4-5 градусов выше нормы.

Согласно прогнозу Вильфанда, позднее с запада будет перемещаться циклон, который к 24 сентября приведет к существенному повышению температуры в Германии, Польше и Белоруссии. Постепенно восточная периферия циклона будет приближаться и к России.

Синоптик указал, что в понедельник, 18 сентября, погода будет облачная с прояснениями и кратковременным дождем. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9°C до +11°C, а днем — от +18°C до +20°C.

«А дальше, несмотря на то, что давление будет падать, Москва будет находиться в теплой части циклона, поэтому температуры будут повышаться», — добавил Вильфанд.