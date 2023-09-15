В Москве выставили на торги 25-комнатную квартиру за 75 млн рублей

В Москве выставили на торги необычную квартиру - в ней сразу 25 комнат, а общая площадь составляет 663,2 квадратных метра. Кроме того, квартира занимает сразу целый этаж. Информация о торгах опубликована на столичном инвестиционном портале - заявки принимают до 7 ноября.

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Стартовая цена лота превышает 75 миллионов рублей, при этом в пересчете на стоимость квадратного метра по московским метрам стоимость выходит небольшой - чуть выше 113 тысяч рублей. Но во время торгов она может вырасти.

Судя по фотографиям, квартира - это целый жилой этаж коридорного типа. Вдоль длинного коридора, проходящего через все здание 1955 года постройки, расположены комнаты. В концах коридора - санузлы. Больше всего напоминает этаж обычного общежития, однако продается именно как квартира.