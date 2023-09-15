Изменится расписание электричек между Москвой и Рязанской областью

Расписание электричек, следующих от Москвы до Рязанской области, изменится с 18 по 29 сентября. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

© Вечерняя Москва

— 18-19, 21-22, 25-29 сентября в период технологических «окон» с 06:25 до 10:25 на перегоне Щурово — Голутвин железнодорожники проведут ремонт пути на железнодорожном мосту через реку Оку. 20 сентября с 7:15 до 9:45 на станции Дивово будут проводиться работы по укладке бесстыкового пути, — рассказали в МЖД.

Кроме того, с 20 по 23 сентября ремонтные работы будут вестись на станции Никольское в Тамбовской области. Это также отразится на графике движения поездов, говорится на сайте РЖД.

Порядка 10,3 миллиона туристов посетили Москву за шесть месяцев 2023 года, что составило более 80 процентов совокупного столичного турпотока за весь 2010 год. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 22 процента.