В Дорогомилове заработали два новых московских городских вокзала

С запуском МЦД-4 в Дорогомилове заработали два московских городских вокзала: «Поклонная» и «Кутузовская». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Как пояснили в ведомстве, объекты располагаются на новой соединительной ветке, построенной специально для этого диаметра. Вокзалы располагаются вблизи ряда точек притяжения и помогут улучшить транспортную доступность для жителей района и всех пассажиров МЦД-4.

Так, рядом с «Кутузовской» находятся «Мастерская Петра Фоменко», СберСити и Московский институт психоанализа. «Поклонная» располагается недалеко от Парка Победы, Триумфальной арки и музея-панорамы «Бородинская битва». Оба вокзала оборудованы двумя платформами с навесами на всю длину, надземным переходом и пассажирским вестибюлем с лифтами и эскалаторами. У пассажиров есть возможность совершать удобные пересадки на метро и наземный городской транспорт.