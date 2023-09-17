На Амурской улице построят дом по программе реновации

Новостройка на 245 квартир будет состоять из трех секций, проектом также предусмотрена подземная автостоянка.

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В районе Гольяново построят дом по программе реновации, проектная документация уже согласована. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Новостройка на 245 квартир появится по адресу: Амурская улица, земельный участок 1/18 (зоны 3.4, 3.6, 3.7). Дом будет состоять из трех секций, проектом также предусмотрена подземная автостоянка.

«Для переезда жильцов запроектировано 32 однокомнатные, 182 двухкомнатные и 31 трехкомнатная квартира. В них запланирован комплекс отделочных работ, а также установка дверей, розеток, осветительных приборов, моек и плит на кухнях и всей необходимой сантехники», — рассказала АннаАнна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

В каждой из трех секций нового дома будут вестибюли с колясочной, кладовой для уборочного инвентаря и лифтовым холлом. В нежилой части расположатся помещения общественного назначения, в которых появятся магазины и предприятия сферы услуг.

На территории возле дома сделают проезды и тротуары, оборудуют детские площадки и места для отдыха. По завершении работ установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода домов в эксплуатацию в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам 2022-го возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.