В центре столицы перекроют ряд улиц из-за марафона

Московский марафон проведут в столице 17 сентября, в связи с этим в центре будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

© mos.ru

"Движение в центре города ограничат 17 сентября в связи с проведением Московского марафона. С 07:00 до 17:00 будут периодически перекрывать некоторые набережные, улицы, бульвары, мосты, площади, переулки, проезды, а также Октябрьский тоннель. Кроме того, с 00:01 до окончания Московского марафона на этих участках недоступна парковка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в разное время ограничат на Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Периодически перекрыты будут участки улиц Лужники, Охотный Ряд, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленской, Яузской, Тверской и Моховой. Кроме того, ограничения коснутся Смоленского, Новинского, Зубовского, Яузского, Покровского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского, Петровского, Страстного и Тверского бульваров.