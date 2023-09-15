От Пушкинской до Андреевской набережной: горожан приглашают принять участие в ночном роллер-заезде

Пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина анонсировала финальный ночной роллер-заезд фестиваля Grand Skate Tour 2023. Он пройдет 17 сентября в Парке Горького.

Участники проедут 2,5 километра по набережной Москвы-реки от Крымского моста до Воробьевых гор. На финише им вручат памятные медали.

Стать участником роллер-заезд может каждый. Обязательная регистрация для участия не предусмотрена. При этом тех, кто зарегистрируется на сайте, ждет бонус в виде приятных призов. Их можно будет получить в самом парке.

«Заезд начнется в 22:00 в Парке Горького на Пушкинской набережной (напротив Театра Стаса Намина), финишируют участники на Андреевской набережной (Лужнецкий метромост)», - говорится в сообщении.

Участники заезда должны соблюдать условия, указывает пресс-служба мэра Москвы. В частности, нельзя обгонять веломаршалов и выезжать за ограничительную разметку.

Также предусмотрены правила для тех, кто младше 18 лет. Им можно принять участие в заезде только в сопровождении взрослых. При этом езда без шлема для них запрещена.