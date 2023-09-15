За лето свыше 8,5 тысячи человек побывали на образовательных мероприятиях проекта «Знание. ВДНХ»

Свыше 140 образовательных мероприятий были организованы этим летом для жителей и гостей столицы в рамках проекта «Знание. ВДНХ». Число их участников составило более 8,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

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Среди значимых событий - авторский цикл лекций кинокритика, обозревателя, ведущего курса истории сериалов в Московской школе кино Егора Москвити. На них посетители узнали много нового об отечественном и зарубежном кинематографе. Участники успели поговорить о новом российском кино, познакомиться с фильмами малочисленных народов.

Также в столице был организован фестиваль «ВДНХ: пространство открытий». В нем приняли участие самые известные спикеры в сфере науки и культуры. Гости, в частности, послушали лекцию кандидата психологических наук Ольги Сварник. Она рассказала о нейронных основах снов и возможности управлять и подглядывать за ними.

Научный сотрудник Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН лауреат международной астрономической премии Эдгара Уилсона Леонид Еленин рассказал о последних научных исследованиях об астероидах и кометах.

Интересное мероприятие организовали и для тех, кто хочет реализовать себя в сфере писательского мастерства. Речь идет о встрече с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Фестиваль завершился концертом группы ARTEMIEV в павильоне «Рабочий и колхозница».