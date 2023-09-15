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С начала года в столице появилось 40 новых остановочных пунктов наземного транспорта

Пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что в Москве заработали 40 новых остановочных пунктов с начала 2023 года.

С начала года в столице появилось 40 новых остановочных пунктов наземного транспорта
© РИА Новости

Уточняется, что их открыли для более удобного передвижения граждан.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, остановки построили в 10 административных округах Москвы. Он подчеркнул, что их сделали в том числе по просьбам жителей города.

Ликсутов отметил, что благодаря организации новых остановок горожанам стало быстрее и проще добираться до более чем 140 социальных и транспортных объектов, в том числе станций метро, МЦК, БКЛ и МЦД.

«Ежедневно с этих остановок совершают в среднем 5 тыс. поездок. Мы продолжаем развивать наземные маршруты и делать их удобнее для пассажиров. Это соответствует поручению Сергея Собянина», — заявил заммэра по вопросам транспорта.

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