С начала года в столице появилось 40 новых остановочных пунктов наземного транспорта

Пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что в Москве заработали 40 новых остановочных пунктов с начала 2023 года.

Уточняется, что их открыли для более удобного передвижения граждан.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, остановки построили в 10 административных округах Москвы. Он подчеркнул, что их сделали в том числе по просьбам жителей города.

Ликсутов отметил, что благодаря организации новых остановок горожанам стало быстрее и проще добираться до более чем 140 социальных и транспортных объектов, в том числе станций метро, МЦК, БКЛ и МЦД.