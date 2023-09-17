В Москве проходит Форум "Золотая Арка" имени Рустама Ибрагимбекова

В кинотеатре "Москино Космос", в рамках открытия Международного форума национальных кинематографий "Золотая Арка" им. Рустама Ибрагимбекова прошел вечер памяти знаменитого писателя, кинодраматурга и кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова. Важной частью вечера стало награждение победителей конкурсной программы Международного форума национальных кинематографий "Золотая Арка", основанного Ибрагимбековым.

Сорокаминутный документальный фильм о жизни и творчестве Рустама Ибрагимбекова открыл форум: жизнь сценариста и режиссера была показана в архивных видеозаписях, семейных фотографиях, воспоминаниях близких друзей и коллег, а также в отрывках из книги воспоминаний кинодраматурга в исполнении актера Тимура Базинского - ведущего вечера.

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Победителями конкурсной программы Форума стали: Лучший игровой фильм: "Водный мальчик", режиссер Файзулло Файзов (Таджикистан); Лучший неигровой фильм: "Почтальон", Ибадылла Аджибаев (Киргизия); Лучший дебют: "Скоро кончится лето", Яна Скопина (Казахстан); Лучший анимационный фильм: "Блюз", Давид Бабаян (Армения); Лучший короткометражный фильм: "Младший брат ангелов", Умедшо Мирзоширинов (Таджикистан); Лучший студенческий дебют: "Колодец", Эльнур Паша (Азербайджан). Всего в 2023 году на участие в конкурсной программе Форума была подана 51 заявка от участников из семи государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Фильмы-победители показывают в кинотеатре "Москино-Космос" как раз в эти выходные, а сам Международный форум национальных кинематографий "Золотая Арка" им. Рустама Ибрагимбекова проходит с 15 по 18 сентября. Перед официальным стартом Форума - с 5 по 12 сентября - Конфедерация Союзов Кинематографистов проводила программу онлайн мастер-классов от ведущих кинематографистов Казахстана, Беларуси и Узбекистана.

В рамках Форума 16 сентября прошел круглый стол на тему "Сотрудничество киношкол стран СНГ в сфере производства студенческих фильмов и организации студенческих кинофестивалей". Модератор круглого стола - оператор кино и ТВ, председатель редакционного совета журнала о кино "JAS ÓNER" и руководитель мастерской "Операторское искусство" Казахского национального университета искусств Талгат Тайшанов.

Сегодня, 17 сентября с утра состоялся семинар на тему "Совместное кинопроизводство стран-членов Конфедерации союзов кинематографистов". Модератор - Азат Хакимов, режиссер и продюсер, руководитель программы "Цифровое кинопроизводство" Школы Медиа и Кино в составе Алматы Менеджмент Университета.

Форум национальных кинематографий в 2023 году проводится при финансовой поддержке и участии Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, а также при поддержке Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московское кино" (Москино). Все мероприятия Форума проходят в кинотеатре "Москино Космос".

Прямая речь

Фатима Ибрагимбекова, исполнительный директор Конфедерации Союзов Кинематографистов, генеральный директор Форума "Золотая Арка" им. Рустама Ибрагимбекова: