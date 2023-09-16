В Москве на остановках транспорта убрали почти 3 тыс. рекламных объявлений

"Продолжаем бороться с нелегальной рекламой: с начала года убрали почти 3 тыс. объявлений на остановках наземного городского транспорта. Нелегальная реклама наносит экономический ущерб столице и портит внешний вид города, а также не проходит проверку на качество и безопасность услуг", - говорится в сообщении.