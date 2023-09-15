Москвичей предупредили об опасности появившихся в городе крыс

Появившиеся на улицах и в некоторых домах Москвы крысы представляют опасность для жителей города. Они являются переносчиками кишечных, вирусных и бактериальных заболеваний, рассказал «Общественной службе новостей» научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

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Москвичи в последнее время стали сообщать, что замечают парках, на улицах и даже в некоторых домах крыс. Помимо того, что эти грызуны переносят инфекции, они могут укусить человека и также спровоцировать серьезные заболевания, предупредил Малышев.

«Есть такая болезнь содоку, возбудителями которой являются так называемые спириллы — они вызывают некроз и воспалительную реакцию в месте укуса и, распространяясь по лимфатическим путям, вызывают региональный лимфаденит», — рассказал он.

Чрезмерную активность грызунов могло вызвать большое количество пищевых отходов в мусорных баках и рядом с ними. Кроме того, много крыс водятся рядом с мясо-молочными и продуктовыми магазинами, добавил инфекционист. Также появление крыс он напрямую связал с чистоплотностью местного населения.

Бороться с нашествием грызунов можно только с помощью специальных служб санитарно-эпидемиологического надзора, добавил Малышев.