Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая для животных

Московский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору осеннего урожая для животных. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 15 сентября.

— До конца ноября мы будем принимать тыкву (желательно круглую), кабачки, кукурузу, головы подсолнухов, чистые (собранные далеко от дороги) дубовые и кленовые листья, желуди, сфагнум, боярышник, барбарис, целые гроздья калины, молодые шишки сосны, кедровые шишки, раскрытые шишки, — говорится в сообщении.

Для птиц можно принести дикие ягоды (боярышник, калину, барбарис). Все осенние дары используют для обогащения среды обитания животных.

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш домашнего яка. Самочка появилась на свет в августе. Через несколько дней после рождения она уже самостоятельно передвигалась по вольеру. Сейчас малютка живет с родителями.