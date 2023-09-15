Юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте по обучению бизнесу

Жителей Москвы пригласили поучаствовать в проекте «Акселератор проектов молодежи с ОВЗ «Безграничная молодежь» по обучению предпринимательству и социальному проектированию. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в пресс-службе проекта.

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— В рамках проекта осуществляется обучение молодежи с ОВЗ различных нозологических групп (слабовидящие, слабослышащие, глухие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи, с наличием расстройств аутистического спектра и с комплексами перечисленных нарушений) в возрасте 15–17 лет с целью формирования у них предпринимательских компетенций, — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 25 сентября. Участниками проекта могут стать москвичи в возрасте 15–17 лет с ОВЗ и инвалидностью.

В период с середины сентября по середину октября в центрах содействия семейному воспитанию состоятся дни открытых дверей. Они пройдут в формате фестиваля «PROСпортМНС».