Юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте по обучению бизнесу
Жителей Москвы пригласили поучаствовать в проекте «Акселератор проектов молодежи с ОВЗ «Безграничная молодежь» по обучению предпринимательству и социальному проектированию. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в пресс-службе проекта.
— В рамках проекта осуществляется обучение молодежи с ОВЗ различных нозологических групп (слабовидящие, слабослышащие, глухие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи, с наличием расстройств аутистического спектра и с комплексами перечисленных нарушений) в возрасте 15–17 лет с целью формирования у них предпринимательских компетенций, — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на мероприятие можно до 25 сентября. Участниками проекта могут стать москвичи в возрасте 15–17 лет с ОВЗ и инвалидностью.
В период с середины сентября по середину октября в центрах содействия семейному воспитанию состоятся дни открытых дверей. Они пройдут в формате фестиваля «PROСпортМНС».
Кроме того, на площадке кластера «Ломоносов» состоится столичный форум-выставка «Карьера vs бизнес». Мероприятие пройдет 21 и 22 октября. Программа ориентирована на москвичей в возрасте от 16 до 35 лет.