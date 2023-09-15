Новый тематический поезд с советами спасателей запустили в Москве

В столичном метро запустили новый тематический поезд, посвященный МЧС и волонтерам Национального центра помощи детям. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— В пути пассажиры могут изучать советы спасателей о том, как предостеречь себя и близких от опасностей, — рассказал он.

В начале месяца в московском метро появился еще один новый тематический поезд «Твой город — твое дело». Он посвящен работе команды столичного правительства. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода. За это время москвичи увидят, как создаются масштабные проекты и ежедневно поддерживается ритм столицы.