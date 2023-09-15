Новый цикл онлайн-лекций об искусстве стартует в Москве с 21 сентября

Осенью в Москве запустят новый цикл онлайн-лекций для слушателей всех возрастов, где в роли экспертов выступят преподаватели московских школ и колледжей искусств, а также высших учебных заведений города. Первое занятие состоится 21 сентября, на нем расскажут о первых шагах в профессии начинающего артиста, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Впервые такие встречи, организованные при поддержке столичного департамента культуры, состоялись в 2021 году. Их основная задача - познакомить с новыми направлениями в музыке, литературе, живописи, российскими художниками, писателями и другими представителями творческой сферы.

"На данный момент прошло больше 115 тематических лекций. До конца года запланировано еще 13 занятий. Часть из них посвятят русским народным инструментам и музыке", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента.

Так, 26 и 27 сентября можно будет узнать о том, как научиться играть на балалайке. В октябре в прямом эфире педагоги подробнее расскажут о домре, гуслях и фортепиано. Кроме того, в этом сезоне организуют дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова, который создал более 500 хоровых пьес.