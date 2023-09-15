Москва лидирует по темпам роста промышленного производства среди 10 мировых мегаполисов
Москва занимает лидирующую позицию среди десяти мегаполисов мира по темпам роста промышленного производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Индекс промпроизводства (ИПП) российской столицы по итогам 2022 года увеличился на 15,1 процента. Этот показатель позволил ей опередить с большим отрывом такие крупные города, как Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай, Сингапур и Барселона.
— Темпы роста промышленного производства Москвы указывают на высокую востребованность столичных производственных мощностей, их инвестиционную привлекательность, растущий спрос со стороны населения, а также подтверждают статус российской столицы как передового производственного центра, — сказал он.
По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, в тройке по показателю ИПП оказались Хошимин (рост на 7,8 процента) и Рио-де-Жанейро (на 4,6 процента). Также в рейтинге расположились Сингапур (на 2,6 процента), Токио (на два процента), Барселона (на 1,1 процента) и Сан-Паулу (на 0,2 процента). При этом показатель ИПП снизился у Шанхая (на 2,2 процента), Нью-Дели (на 7,2 процента) и Пекина (на 16,7 процента).
В период с января по июль рост выручки столичных предприятий сферы разработки и производства автотранспорта и комплектующих составил 87 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.