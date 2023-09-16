Детеныш альпака родился на «Городской ферме» ВДНХ

На «Городской ферме» ВДНХ родился детеныш альпака. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

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— У новорожденной малышки, как и у ее отца, черный окрас. В семье альпаков это уже третье потомство: год назад на свет появилась Шоколадка, еще раньше — Пако, — говорится в сообщении.

Роды длились около часа и прошли спокойно. Сначала детеныш весил четыре килограмма. Она достаточно быстро встала на ножки и пошла. Малышка непоседливая и совсем не боится людей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш домашнего яка. Самочка появилась на свет в августе. Через несколько дней после рождения она уже самостоятельно передвигалась по вольеру. Сейчас малютка живет с родителями.