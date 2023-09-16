Детеныш альпака родился на «Городской ферме» ВДНХ
На «Городской ферме» ВДНХ родился детеныш альпака. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.
— У новорожденной малышки, как и у ее отца, черный окрас. В семье альпаков это уже третье потомство: год назад на свет появилась Шоколадка, еще раньше — Пако, — говорится в сообщении.
Роды длились около часа и прошли спокойно. Сначала детеныш весил четыре килограмма. Она достаточно быстро встала на ножки и пошла. Малышка непоседливая и совсем не боится людей, передает официальный сайт мэра Москвы.
В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш домашнего яка. Самочка появилась на свет в августе. Через несколько дней после рождения она уже самостоятельно передвигалась по вольеру. Сейчас малютка живет с родителями.
Кроме того, малыш панд Жуи и Диндин появился на свет 30 августа и стал первым в истории России детенышем большой панды. Интересно, что у этих животных имеется длинный хвост, однако его не видно из-за толстой шерсти. По словам гендиректора зоопарка, хвост у новорожденной панды пока что можно разглядеть из-за отсутствия обильной шерсти.