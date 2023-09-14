Патрулирование усилят на трех улицах Москвы с 15 сентября по просьбам жителей
Патрулирование на трех улицах столицы будет усилено по просьбам граждан с 15 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Благодаря усилению контроля нарушений на этих участках станет меньше, а значит снизится количество аварий и сократится количество заторов, — заявил он.
По словам Ликсутова, список патрулирования вошли: улица Новорязанская, 1-й Красногвардейский проезд и улица Тестовская, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В период с 28 августа по 3 сентября в Москве в результате ДТП пострадали более 40 детей. Также за эту неделю в городе зафиксировали 194 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шесть человек и еще 214 получили различные травмы.
ДТП произошло на востоке столицы. Водитель мотоцикла сбил человека, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.
Другое ДТП с участием мотоцикла произошло на Уральской улице. Водитель автомобиля «Лада» не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», в результате чего произошло столкновение.