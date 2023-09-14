Патрулирование усилят на трех улицах Москвы с 15 сентября по просьбам жителей

Патрулирование на трех улицах столицы будет усилено по просьбам граждан с 15 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— Благодаря усилению контроля нарушений на этих участках станет меньше, а значит снизится количество аварий и сократится количество заторов, — заявил он.

В период с 28 августа по 3 сентября в Москве в результате ДТП пострадали более 40 детей. Также за эту неделю в городе зафиксировали 194 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шесть человек и еще 214 получили различные травмы.