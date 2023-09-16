Маршруты автобусов и электробусов изменили на севере Москвы с 16 сентября
Автобусы и электробусы у новых станций метро «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» будут подъезжать ближе к новым станциям. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На 17 маршрутах в САО изменится трасса, сократится интервал движения, время в пути и ожидания на остановках уменьшится, для пассажиров появятся новые остановочные павильоны. На этих маршрутах вне сезона отпусков совершается около 1,9 млн поездок», – говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусы №746 уже неделю как подъезжают ближе к станции метро «Физтех». Автобусы стали ходить чаще, а жители 7-го и 9-го микрорайонов Северного получили возможность быстрее добираться до новой станции.