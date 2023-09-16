Маршруты автобусов и электробусов изменили на севере Москвы

«На 17 маршрутах в САО изменится трасса, сократится интервал движения, время в пути и ожидания на остановках уменьшится, для пассажиров появятся новые остановочные павильоны. На этих маршрутах вне сезона отпусков совершается около 1,9 млн поездок», – говорится в сообщении.