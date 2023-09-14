Москвичам пообещали второе бабье лето

В Москве второе бабье лето наступит 20-21 сентября после похолодания, рассказал телеканалу «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В настоящее время в Москве — первое бабье лето с температурой выше нормы. При этом вечером в пятницу, 15 сентября, в столицу придет холодный атмосферный фронт, а ветер с южного изменится на северный. В субботу, 16 сентября, днем температура будет составлять плюс 16-17 градусов.

В ночь на 17 сентября она опустится до плюс 3-5 градусов, в некоторых районах возможны даже ночные заморозки. Также ожидаются дожди. С 20-21 сентября погода улучшится — температура достигнет плюс 20 градусов и, возможно, поднимется выше. Этой осенью температурные контрасты не будут велики, а днем за счет обилия солнечных лучей воздух будет прогреваться до плюс 18-19 градусов, добавил синоптик.