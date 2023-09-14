Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Андрея Воробьева с переизбранием губернатором Московской области и вступлением в должность. По словам градоначальника столицы, с каждым годом Москва и область будут становиться ближе друг к другу, а работать над обустройством столичного региона главы будут "по-соседски".

"Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области. Вместе с ним мы прошли большой путь. Впереди - масштабная, сложная и очень важная работа", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, с каждым годом столица и Подмосковье "будут становиться ближе друг к другу".

"Нас связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы. Но главное - нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей", - отметил Собянин.

Он также пожелал Воробьеву "успехов в его трудах на благо жителей Московской области". "Будем и дальше вместе, по-соседски обустраивать наш общий дом", - заключил мэр.