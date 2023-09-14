Назван самый безопасный округ Москвы

За прошедшие восемь месяцев 2023 года меньше всего преступлений в городе совершили в Зеленоградском административном округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 14 сентября.

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По ее словам, за отчетный период в городе было совершено 88 969 преступлений, из которых только 2154 произошли в Зеленограде. Этот показатель снизился на 11 процентов по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.

На втором месте рейтинга оказалась Новая Москва: на территории ТиНАО произошло 3556 правонарушений, что меньше, чем в 2022 году на 13 процентов. Третье место занял юго-запад столицы, в котором совершили 7577 преступлений. В отличие от двух других строчек списка, в ЮЗАО преступность подросла на 1,2 процента.