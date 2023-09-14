В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах 14 сентября произошла отмена и задержка 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Как стало известно, в Домодедово задержали 12 рейсов, два — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли шесть авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не раскрывается.