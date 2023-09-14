В Головинском районе начался капитальный ремонт Лихачевского моста

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборку, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале», — рассказал Петр Бирюков.
На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.
В рамках проекта специалисты восстановят балки и опоры пролетного строения, заменят мостовое полотно, обновят гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе ремонта уложат новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет на всех мостовых сооружениях в столице провели различные виды ремонта. Это позволило продлить срок их эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.